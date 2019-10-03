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Dirift atan sürücüye 5 bin lira ceza

İHA

– Düzce'de aracını park ederek alışveriş yaptıktan sonra drift yaparak kalkış yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

– Düzce’de aracını park ederek alışveriş yaptıktan sonra drift yaparak kalkış yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.
Düzce’nin Azmimilli Mahallesi Cevdet Komit Caddesi üzerinde bir markete alışveriş için giden Erhan E. isimli sürücü otomobili yol kenarına park ederek alışverişe girdi. Alışverişin ardından aracına dönen Erhan E. kalkış yaparken drift atarak uzaklaştı. Çevrede ki vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çevrede ki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda araç plakası ve sürücüsü tespit edildi ve sürücüye ulaşıldı. Aracı kullanan Erhan E’.ye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

DÜZCE

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:43
  • YATSI 20:02
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