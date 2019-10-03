Trafik ekipleri sıkı denetimde Sürücüler tek tek sorgulandı kusurlu bulunanlara cezai işlem uygulandı

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri D/100 karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde trafik denetimi yaptı. Denetimde kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Düzce D100 karayolunda trafik kazalarının önüne geçmek isteyen bölge trafik ekiplerinin uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Anadolu ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahı olan Düzce’de trafik ekipleri karayolunda kuş uçurtmuyor. Ekipler, D100 karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde kurdukları uygulama noktasında araçları tek tek durdurarak, araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol ediyor. Trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücülere ceza tatbik ediyor.
DÜZCE
03 Ekim 2019 Perşembe
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