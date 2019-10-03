\u2013 D\u00fczce Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri Ak\u00e7akoca il\u00e7esi\u2019nde yapt\u0131klar\u0131 operasyonla 3 torbac\u0131y\u0131 uyu\u015fturucu madde satarken yakalad\u0131. Adliyeye \u00e7\u0131kart\u0131lan \u015fah\u0131slar tutukland\u0131.Ak\u00e7akoca Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan uyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131lar\u0131na y\u00f6nelik soru\u015fturma kapsam\u0131nda D\u00fczce Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eu be M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri 3 torbac\u0131 tabir edilen zehir tacirinin pe\u015fine d\u00fc\u015ft\u00fc. Y\u00fcr\u00fct\u00fclen teknik ve fiziki takip sonucunda \u015fah\u0131slar, yap\u0131lan operasyonla uyu\u015fturucu satarken su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131lar. Yakalanan \u015fah\u0131slar\u0131n evlerinde yap\u0131lan aramada ise 4 par\u00e7a halinde 8 gram Esrar maddesi, 26 gram Toz Esrar ele ge\u00e7irildi.Ayr\u0131ca \u015fah\u0131slardan uyu\u015fturucu ald\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 6 ki\u015fi\u2019ye uyu\u015fturucu madde bulundurmak, kullanmak su\u00e7undan adli i\u015flem yap\u0131ld\u0131. Ayr\u0131ca 6 \u015fahs\u0131n evlerinde ve \u00fcst aramalar\u0131nda 2 par\u00e7a halinde 5 gram esrar, 2 par\u00e7a halinde 2 gram metamfetamin ile 2 adet cam pipo ele ge\u00e7irildi.