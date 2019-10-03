Düzce'de hafta sonu yağış uyarısı

– Düzce Valiliğince yapılan açıklamada Batı Karadeniz’de hafta sonu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Düze Valiliği meteorolojik uyarı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, açık, az bulutlu geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakması tahmin ediliyor. Bölgemizin iç kesimleri ile Batı Karadeniz’de 5 Ekim Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgemizde devam eden yağışların 6 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü düşmeye başlaması, Pazar günü ise hissedilir derecede azalması bekleniyor. Mevsim normalleri civarı ve yağış alan yerlerde yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının 08.10.2019 Salı gününden itibaren tüm yurtta tekrar artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Bölgemiz genelinde Cumartesi ve Pazar günü güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (5080 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor” denildi.

DÜZCE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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