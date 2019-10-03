Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

– Düzce D100 karayolu Hal kKvşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ışıkta bekleyen otomobile, duramayan bir başka otomobil arkadan çarptı. Kaza’da 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde D100 karayolu Hal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Erdal D.’nin kullandığı 34 HN 1163 plakalı otomobil, Hal Işıklı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Serkan Y.’nin kullandığı otomobil duramayarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Tuğba Y. yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza yapan araçlar nedeniyle D100 karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Olimpiyat Kavşağı'nın kapalı olması nedeniyle Düzce şehir merkezine gitmek isteyen sürücüler de kavşaktaki yoğunluğa eklenince uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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