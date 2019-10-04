Otları gören inek kanalı geçemedi Kanala düşen ineği itfaiye çıkarttı, sahibi bir an olsun ineğin başından ayrılmadı

Otlamak için meraya giden büyükbaş hayvan, meranın yanında bulunan sulama kanalından atlayamayınca sulama kanalına düştü. Büyükbaş hayvanı düştüğü kanaldan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye aracı vinci ile kurtarıldı.

Düzce merkeze bağlı Tokuşlar Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda; Ali Kuşçu hayvanlarını merada otlatmak için mahallelerinden geçen yoldan karşıdan karşıya geçirdi. Bu sırada büyükbaş hayvanları meranın kapısına götürürken büyükbaş hayvanlardan bir tanesi sulama kanalından atlayarak meraya girmek istedi ancak sulama kanalına düştü. Hayvanı sulama kanlından kurtarmak için Ali Kuşçu yoğun çaba harcamasına rağmen kurtaramayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi. Hayvanın düştüğü yere gelen itfaiye ekipleri, kurtarma aracında bulunan vinç yardımıyla büyükbaş hayvanı kaldırarak düştüğü çukurdan çıkarttılar. Bir süre dışarıda yatan hayvan daha sonra sahibi ile birlikte ahıra gitti. Kurtarma çalışması sırasında Ali Kuşçu hayvanının başından bir saniye olsun ayrılmadı.

DÜZCE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:23

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