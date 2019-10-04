Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz belediye birimlerinde çalışan personeli ziyaret etti.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş ile hizmet binasındaki tüm birimleri ziyaret eden Başkan Yanmaz'a belediye personeli de teşekkür ederek iyi dileklerini ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

DÜZCE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:23

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