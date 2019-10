Çöplükte yaşayan hayvanlar unutulmadı

Düzce Hayvanları Koruma Derneği, yaptığı basın açıklamasıyla çöplüklerde yaşamak zorunda kalan hayvanlara dikkat çekti. Dernek üyeleri ellerinde taşıdıkları pankartlarla hayvanlara verilen zararlara dikkat çektiler.

Her yıl binlerce sokak hayvanı insanlar tarafından telef edilirken, onlarında can taşıdığı unutulurken Düzce Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, Avni Akyol Parkı yanında basın açıklaması yaparak 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarını unutmadı. Sokak hayvanları için isteklerini de sıralayan dernek üyeleri, ellerinde ise hayvanların insanlar tarafından gördükleri işkenceleri anlatan pankartlar taşıdılar.

Basın açıklamasını yapan Düzce Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Gülce Günay; hayvanlara yapılan işkenceleri dile getirerek, yerel yönetimlerin yapması gereken çalışmaları dile getirildi. Ilgın Gülce Günay; “Bugün burada Düzce Hayvanları Koruma Derneği olarak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde, hala Düzce’de ve Türkiye’de hayvanların merhem sürülememiş yaralarını duyurabilmek için toplandık. 1822 yılında İngiltere’de, Hayvanların eşit yaşam hakkı farkındalığına sahip insanlar bir araya gelerek Hayvan Koruma Birliğini kurdular. Böylece ilk Hayvan Koruma Kurumu kurulmuş oldu. Aynı amaçla Hollanda’da da Dünya Hayvanları Koruma Fedarasyonu kuruldu ve o gün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ilan edildi. Bizler de bugünü hatırlatmaya devam ettik.

Ancak 2019 yılında, günümüz Düzce’sinde ve Türkiye’sinde sokak hayvanlarını korumaya yönelik yasaların uygulanamadığı ve hayata geçirilemediği şu an bulunduğumuz çöplüğün durumundan da anlaşılmaktadır. 2019 yılında, hayvanlar; belediyelerin kısırlaştırma ve aşılama ihmalleri, hayvanları şehir merkezlerinden uzaklaştırma çabaları, sokak hayvanlarını doğal yaşamın bir parçası olarak görmemeleri sebebiyle tüm Türkiye’de, çöplüklerde, şehir merkezinden uzak tenha köşelerde, ölümcül bulaşıcı hastalıklarla savaşmakta, açlık mücadelesi vermekte ve güçsüz düşüp ölüme terk edilmektedir. Yaklaşık 1400 belediyenin bulunduğu ülkemizde sadece 234 belediye barınağı bulunmakta ve dolayısıyla diğer ilçelerimizdeki hayvanlar çöplüklere bırakılmaktadır. Bilinçli Belediye yönetimine sahip şehirlerde, çöplükte yaşayan sokak hayvanlarının sorunlarıyla mücadele edilebilir, problemlere çözüm aranabilirken ve ülkemizde de bunun oldukça güzel örnekleri mevcutken, daha uygarca bir ortak yaşam yaratmayı hedefleyen toplum ve belediyeler ise aynı yöntemleri izlemek zorundadırlar” dedi.

Basın açıklamasının ardından dernek üyeleri dağıldı.

