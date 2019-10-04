Çöplükte yaşayan hayvanlar unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çöplükte yaşayan hayvanlar unutulmadı

İHA

Düzce Hayvanları Koruma Derneği, yaptığı basın açıklamasıyla çöplüklerde yaşamak zorunda kalan hayvanlara dikkat çekti. Dernek üyeleri ellerinde taşıdıkları pankartlarla hayvanlara verilen zararlara dikkat çektiler.
Her yıl binlerce sokak hayvanı insanlar tarafından telef edilirken, onlarında can taşıdığı unutulurken Düzce Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, Avni Akyol Parkı yanında basın açıklaması yaparak 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarını unutmadı. Sokak hayvanları için isteklerini de sıralayan dernek üyeleri, ellerinde ise hayvanların insanlar tarafından gördükleri işkenceleri anlatan pankartlar taşıdılar.
Basın açıklamasını yapan Düzce Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Gülce Günay; hayvanlara yapılan işkenceleri dile getirerek, yerel yönetimlerin yapması gereken çalışmaları dile getirildi. Ilgın Gülce Günay; “Bugün burada Düzce Hayvanları Koruma Derneği olarak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde, hala Düzce’de ve Türkiye’de hayvanların merhem sürülememiş yaralarını duyurabilmek için toplandık. 1822 yılında İngiltere’de, Hayvanların eşit yaşam hakkı farkındalığına sahip insanlar bir araya gelerek Hayvan Koruma Birliğini kurdular. Böylece ilk Hayvan Koruma Kurumu kurulmuş oldu. Aynı amaçla Hollanda’da da Dünya Hayvanları Koruma Fedarasyonu kuruldu ve o gün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ilan edildi. Bizler de bugünü hatırlatmaya devam ettik.
Ancak 2019 yılında, günümüz Düzce’sinde ve Türkiye’sinde sokak hayvanlarını korumaya yönelik yasaların uygulanamadığı ve hayata geçirilemediği şu an bulunduğumuz çöplüğün durumundan da anlaşılmaktadır. 2019 yılında, hayvanlar; belediyelerin kısırlaştırma ve aşılama ihmalleri, hayvanları şehir merkezlerinden uzaklaştırma çabaları, sokak hayvanlarını doğal yaşamın bir parçası olarak görmemeleri sebebiyle tüm Türkiye’de, çöplüklerde, şehir merkezinden uzak tenha köşelerde, ölümcül bulaşıcı hastalıklarla savaşmakta, açlık mücadelesi vermekte ve güçsüz düşüp ölüme terk edilmektedir. Yaklaşık 1400 belediyenin bulunduğu ülkemizde sadece 234 belediye barınağı bulunmakta ve dolayısıyla diğer ilçelerimizdeki hayvanlar çöplüklere bırakılmaktadır. Bilinçli Belediye yönetimine sahip şehirlerde, çöplükte yaşayan sokak hayvanlarının sorunlarıyla mücadele edilebilir, problemlere çözüm aranabilirken ve ülkemizde de bunun oldukça güzel örnekleri mevcutken, daha uygarca bir ortak yaşam yaratmayı hedefleyen toplum ve belediyeler ise aynı yöntemleri izlemek zorundadırlar” dedi.
Basın açıklamasının ardından dernek üyeleri dağıldı.

DÜZCE

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:41
  • YATSI 20:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
Sabah alevlere uyandılar
YEREL HABERLER Sabah alevlere uyandılar
Mimarlık öğrencileri Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Mimarlık öğrencileri Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti
Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti
Otları gören inek kanalı geçemedi Kanala düşen ineği itfaiye çıkarttı, sahibi bir an olsun ineğin başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Otları gören inek kanalı geçemedi Kanala düşen ineği ...
Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Çocuklar için farkındalık projesi
YEREL HABERLER Çocuklar için farkındalık projesi
Düzce'de hafta sonu yağış uyarısı
YEREL HABERLER Düzce'de hafta sonu yağış uyarısı
Düzce’de eğitimde 2023 vizyonu anlatıldı
YEREL HABERLER Düzce’de eğitimde 2023 vizyonu anlatıldı
3 zehir taciri uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL HABERLER 3 zehir taciri uyuşturucu satarken yakalandı
Trafik ekipleri sıkı denetimde Sürücüler tek tek sorgulandı kusurlu bulunanlara cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Trafik ekipleri sıkı denetimde Sürücüler tek tek ...
“Hareket Çocuklukta Başlar” dediler yürüdüler Sağlık için elma yediler pembe balon uçurdular
YEREL HABERLER “Hareket Çocuklukta Başlar” dediler yürüdüler Sağlık ...
Dirift atan sürücüye 5 bin lira ceza
YEREL HABERLER Dirift atan sürücüye 5 bin lira ceza
Topal, Düzce Üniversitesi’ndeki ihtisaslaşma tecrübe paylaşım toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Topal, Düzce Üniversitesi’ndeki ihtisaslaşma tecrübe ...
Yeni yolların altyapısı da tamam
YEREL HABERLER Yeni yolların altyapısı da tamam
Başkan Yanmaz “Kapım herkese açık”
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz “Kapım herkese açık”
Başkan Özlü engelli bir vatandaşın hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Özlü engelli bir vatandaşın hayalini ...
Başkan Yanmaz, muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz, muhtarları dinledi
Arslan, “Deprem gerçeği sürekli canlı tutulmalı”
YEREL HABERLER Arslan, “Deprem gerçeği sürekli canlı tutulmalı”
Başkan Faruk Özlü halkla iç içe Başkan Özlü, vatandaşı unutmadı ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Başkan Faruk Özlü halkla iç içe Başkan Özlü, ...
Miniklerden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Miniklerden anlamlı ziyaret
Dr. Kılıçarslan “Yeni doğan bebekler günde 10 öğün emzirilmeli”
YEREL HABERLER Dr. Kılıçarslan “Yeni doğan bebekler günde 10 öğün ...
Balıkçılar umudunu hamsiye bağladı
YEREL HABERLER Balıkçılar umudunu hamsiye bağladı
Otoyolda kazaya davetiye çıkartan görüntüler Su borularını kamyon yerine otomobilinin tavanına yükledi, otoyola çıktı
YEREL HABERLER Otoyolda kazaya davetiye çıkartan görüntüler Su ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X