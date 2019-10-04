Terminaldeki oturma bankları yenilendi

Düzce Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan oturma bankları ve çöp kovalarını yenileri ile değiştirdi.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan kent mobilyalarında inceleme yaptı. Ömrünü tamamlayan kent mobilyalarını yenileri ile değiştiren ekipler, şehrin girişi görevini gören terminalde bekleme alanlarında bulunan oturma banklarının bakım onarımı ile eskiyenleri yenileri ile değiştirdi. Çöp kovalarında da aynı çalışmayı yapan ekipler, yetersiz olan yerlere de yeni çöp kovaları montajı yaptı. Kent mobilyalarında eksiklik olan bölgelerde de tespit çalışması yaptıklarını belirten Destek Hizmetler Müdürlüğü çalışma programı kapsamında eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini de belirtti.

DÜZCE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:23

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