İki okula tasarım atölyesi kuruldu

– Düzce Cumhuriyet İlkokulu ve Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'nda 2023 Eğitim Vizyonu belgesi çalışmaları çerçevesinde tasarım ve beceri atölyeleri kuruldu.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde Düzce’de okullarda tasarım ve beceri atölyeleri kurma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kalıcı Konutlar Bölgesinde ki Cumhuriyet İlkokulu'nda 2 drama ve eleştirel düşünme atölyesi, 1 tabiat ve hayvan bakımı atölyesi, 1 güzel sanatlar ve resim atölyesi, 1 yaşam becerileri atölyesi, 1 salon sporları atölyesi olmak üzere toplamda 6 tasarım ve beceri atölyesi tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Yine kalıcı konutlarda bölgesinde Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulunda 3 analitik düşünme ve beceri atölyesi, 2 tabiat ve hayvan bakımı atölyesi ile birer ahşap ve metal atölyesi, yaşam becerileri atölyesi, salon sporları atölyesi ve müzik atölyesi olmak üzere toplam 10 tasarım ve beceri atölyesi tamamlanarak hizmete sunuldu.

DÜZCE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:23

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