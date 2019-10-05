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Obezite merkezi tanıtıldı Devlet üniversitesi bünyesinde açılan ilk merkez

İHA

– Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezinin devlet üniversitesi bünyesinde açılan ilk merkezlerden birisi olduğu bildirildi.

Obezite merkezi tanıtıldı Devlet üniversitesi bünyesinde açılan ilk merkez

– Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezinin devlet üniversitesi bünyesinde açılan ilk merkezlerden birisi olduğu bildirildi.
Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezi, hastanede görevli personellere tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Hastane Başhekim Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, dünyadaki en önemli sağlık problemlerinden biri olan obezite ile mücadelede, Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu program çerçevesinde devlet üniversitesi bünyesinde açılan ilk merkezlerden birinin hastanede olduğunu anımsattı. Merkezin çok daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Başhekim Yardımcısı Pehlivan, görevli ekip üyelerini katılımcılara tanıttı.
Obezite merkezinin amacı, hedef kitlesi ve uygulanan obezite programı ile ilgili sunum yapan Obezite Merkezi eğitmenlerinden Öğretim Görevlisi Dr. Esra Usta, amaçlarının sadece kilo verdirmek olmadığını verilen kilonun korunarak yaşam tarzı değişikliğinin sağlanması olduğunu söyledi.
Merkeze müracaat eden bireylere danışmandan ziyade yoldaş olarak yaklaştıklarını ifade eden Dr. Usta, uyguladıkları 6 modülden oluşan eğitim programını anlattı.
Obezite ile mücadelenin öneminin anlatıldığı toplantıda; Fizyoterapist Ertuğrul Çakır, Psikolog Elif Yıldız, Diyetisyen Tuğçe Uzun, Hemşire İsmail Üner, Hasta Karşılama ve Halkla İlişkiler Personeli Fatma Kaygın merkezdeki görevleri ile ilgili bilgiler verdi. Programda Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi’nde eğitim alarak kilo vermeyi başaran bireylerin yaşadıkları deneyimler de paylaşıldı.

DÜZCE

05 Ekim 2019 Cumartesi

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