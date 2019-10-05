Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı

– Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 45,16 ile Sarımsak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 18,80 ile Limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 45,16 ile Sarımsak oldu. Sarımsağı, yüzde 34.44 artış ile kabak, yüzde 28.16 artış ile patlıcan, 16.23 ile dolmuş ücretleri ve yüzde 14.48 artış ile doğalgaz takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 18,80 ile Limon olurken onu da yüzde 17,55 ile kuru soğan, yüzde 14.71 ile elma, yüzde 11.30 ile çocuk tişörtü ve yüzde 8.01 ile tavuk eti takip etti.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 1,02 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 7. istatistiki bölge olmuştur.

DÜZCE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.