Düzce kodluyor tüm okullarda uygulanacak

Düzce Kodluyor Projesi’nin yaygınlaştırılması ve Tasarım Beceri Atölyelerinin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Düzce Kodluyor Projesinin tüm okullarda uygulanması hedeflenirken, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yetenekli öğrencilere Tasarım Beceri Atölyelerinde eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce Kodluyor Projesi ve MEB 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Yapılan açıklamada, Eğitim Vizyonu ve Düzce Kodluyor projelerine kurum ve kuruluşların da destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, 4 yıl önce başlayan Düzce Kodluyor Projesinde kodlama eğitimlerinin 20192020 Eğitim öğretim yılında İl genelindeki tüm ortaokul ve liselerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Eğitim vizyonu ile beceriler artacak

MEB 2023 Eğitim Vizyonu ile İlkokullardan başlayarak tüm öğretim kademelerinde okullara, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılması için Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) kurulması hedefleniyor. Beceri atölyelerinde bilim, sanat, spor, kültür ve yaşam odaklı etkinlikler yapılacak. Bununla beraber problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekanlar olarak düzenlenecek.

İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri için bilim, sanat, spor, kültür ve yaşam olmak üzere 5 alanda 10 atölye modeli ortaya çıkartıldı. Bunlar; Ahşap ve Metal, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama ve Eleştirel Düşünme, Tabiat ve Hayvan Bakımı, Yaşam Becerileri, Açık Hava Sporları, Salon Sporları, FeTeMM (STEM) İle Yazılım ve Tasarım atölye modelleri olarak belirlendi.. Orta öğretim okullarında ise Bilim, Kültür ve Sanat alanında 2 TBA kurulması planlandı.



Düzce kodluyor projesine büyük destek

Düzce Kodluyor Projesi kapsamında okullarda teknik yeterliliklerinin sağlanması, donanım eksikliklerinin tamamlanması, kodlama atölyelerinin kurulması ve Tasarım Beceri Atölyelerinin tüm okullarımızda kurulmasına yönelik maddi destek sağlamak amacıyla ülkemizin sayılı firma kurum ve kuruluşlarına Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın imzaları ile hazırlanan 100’ün üzerinde mektup gönderildi. Projeye destek amacıyla yazılan mektuplar sonrasında son bir yıl içerisinde birçok firma ve kurumdan destek sağladı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü talepleri karşılıksız bırakmayarak yerli ve milli unsurlarla donatılmış geleceğin Türkiye’sini inşa edecek gençlerin yetiştirilmesi için çok önem verdikleri projeye destek sağlayan tüm firma ve kurumlara teşekkür etti.

DÜZCE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

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