Şeffaf oda Düzce’ye merhem oluyor DİDER Başkanı Mıhçı “Tek derdimiz Düzce”

– Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurduğu Şeffaf Odadan elde ettiği gelir ile yaralara merhem oluyor. Dernek Başkanı Sedat Mıhçı, “Pirinç satarak bir çocuğumuzu ameliyat ettirdik” dedi.

Yaklaşık 1 yıl önce kurulan ve kısa sürede yaptığı çalışmaları ile adını duyuran Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİDER)?başarıları ile örnek oluyor. DELTA?Fabrikası Müdürünün desteği ile ilk adımını atan DİDER, şeffaf odası ile sağladığı sermayesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyor. DİDER Başkanı Sedat Mıhçı, tek hedeflerinin Düzce’ye hizmet olduğunu belirterek “Derneğimiz sadece fabrika içinde değil ihtiyaç sahibi herkese yardım etmek amacıyla kuruldu. Delta Alfa Çorap Fabrikası ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği de olsa tek derdimiz, tek amacımız Düzce. Başka bir amacımız ve gayemiz yok” dedi.

Derneği kurarken fabrikası yönetimin kendilerine çok yardımcı olduklarını ve desteklendiklerini dile getiren Mıhçı “Yönetimimizin desteği ile Haziran 2018’de derneği kurduk. Genel Müdürümüz Volkan Özer ve yönetimin çok desteği oldu. Onların desteği olmasa bu kadar hızlı kuramaz ve yükselemezdik. Kurulduğundan bu yana yaklaşık 200 üyeye ulaştık. Üyelerimiz sadece Delta Alfa çorap fabrikasından değil diğer fabrikalardan da üyelerimiz var” diye konuştu.



“Pirinç satarak ameliyat oldu”

Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaştıklarını söyleyen Sedat Mıhçı çalışmalarından örnek vererek şöyle konuştu: “Bizim sağlıkla ilgili problemi olan insanlara karşı bir zaafımız var. Eylül bebek ameliyat masrafı için 15 bin TL paraya ihtiyaç vardı. Bu parayı nasıl buluruz diye düşünürken bir çiftçi arkadaşımız pirincini vermeyi ve satarak ameliyat yaptırılmasını önerdi. Fabrikadaki arkadaşlarımız Eylül bebeğin ameliyatı için pirinçlerin hepsini satın aldı ve bizde bebeğimizin ameliyatını gerçekleştirdik. “



“Çalışanlarımız çok duyarlı”

Sedat Mıhçı, çalışanların çok duyarlı ve bilinçli olduklarını da belirterek “Onların sayesinde bir çok şeyi yapıyoruz. Kabalak köyünde harabe bir evde 4 çocuğun birlikte kaldığını, babanın çalışmadığını sadece annenin çalıştığını duyduk. Ev yaşanılacak gibi değildi. Ev yapmak kolay mı diyeceksiniz tabii ki değil ama biz onlara ev yaptık. Yine her zaman olduğu gibi işçimizin ve arkadaşlarımızın kapısını çaldık. Anlattık derdimizi ve onlarda sağ olsun bize çok destek oldular. Yönetim çok yardımcı oldu. Taşeron çalıştığımız firmalardan yardım istedik. Kimseden para istemedik. Alabilen tuğla, çimento aldı. Bizim kendi arkadaşlarımız elektriğini çekti, sıvalarını yaptılar. Onları daha yaşanabilecek bir eve kavuşturduk” diye konuştu.



“Bayrağı çeken biz olalım”

Yardım derneklerinin çoğalmasını isteyen Sedat Mıhçı “Başkalarının da Düzce halkına hizmet etmesini istiyoruz. Amacı bizimle aynı olan herkesin duymasını, örnek almasını istiyoruz. Tek çabamız budur. Bayrağı çeken biz olalım, belki onlarda yapmak isteyecek ve örnek alacaklar. Örnek teşkil edebileceğiz. Kazanan yine Düzce Halkı olacak. Birinin bir yerden başlaması gerekiyordu bizde ilk adımı attık” dedi.



“Delta’da şeffaf oda gelir sağlıyor”

Sosyal bilinç oluşturmak için fabrikada bir şeffaf oda oluşturduklarını ve burada her çeşit malzemenin fabrika çalışanları tarafından hazırlandığını anlatan Başkan Mıhçı “Biz bu şeffaf odaya doldurduk ve çalışanlara dedik ki; ihtiyacınız olan ne varsa buradan alabilirsiniz ama cebinizde ne kadar varsa ne kadar isterseniz bu kutuya paraları attın. Bu şekilde bir sosyal faaliyet oluşturduk ve burada biriken paralarla yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ettik ve kendimize bir döner sermaye oluşturduk. Hiç kimseden yardım almadan nasıl yapıyorsunuz diye soruyorlar. İlk başta işçimize güveniyoruz. Örnek verecek olursak şeffaf odamızda içecek ve yemek otomatlarından, langırtlardan gelir elde ediyoruz. Birçok dernekte olmayan bir döner sermaye elde ettik bu sayede. Kimseye muhtaç olmadan bu dernek ayakta durabilsin, daha neler yapabiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Sedat Mıhçı son olarak ise derneğin faaliyetlerinin her geçen gün artacağını söyledi.

