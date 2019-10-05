Minik öğrencilerden sokak hayvanlarına mama

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– Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri hayvan dostları gününü kutladı, küçük dostlarına mama ikram ettiler.

Şükran Öney Anaokulu öğrencileri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evine gezi düzenleyerek 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlama etkinliklerine katıldılar. Küçük öğrenciler tarafından mamalar ikram edildi, barınağın bölümlerini gezdiler. Öğrenciler, sevgi dolu yüreklere yine anlamlı dokunuşlar kazandırdığı bir gün yaşadılar.

DÜZCE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

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