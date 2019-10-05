'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hayatımıza renk katan sevimli denizaltı canlıları sergisi Düzce Doğa koleji yeşil salonunda açıldı.

Düzce Doğa Koleji Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin Görsel Sanatlar dersinde “Hayatımıza Renk Katan Sevimli Denizaltı Canlıları” isimli boyutlu tasarım sergisinin açılışı yapıldı. Düzce Doğa koleji Yeşil Salonunda gerçekleştirilen açılışa Düzce Bolu Doğa Koleji Kurucusu Önder Tonyalı ve Kurucu Temsilcisi Avukat Egemen Tonyalı, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sergiyi gezenler eserleri yakından inceleme fırsatı buldular.

DÜZCE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.