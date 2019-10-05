Öğrenciler 112’yi gereksiz yere meşgul etmemeyi öğrendi

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 4. sınıf öğrencileri 112 Acil Çağrı numarasının gereksiz ve asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi gerektiğini öğrendi.
Düzce Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundular. Öğrencilere 112 numarasının gereksiz ve asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi gerektiğini uyarıcı açıklamalarını öğrendiler. Çocuklara tanıtım materyalleri dağıtıldı.
DÜZCE
05 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:24
- GÜNEŞ 06:48
- ÖĞLE 12:49
- İKİNDİ 16:03
- AKŞAM 18:40
- YATSI 19:58