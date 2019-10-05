Öğrenciye kampüs içi ulaşımında büyük kolaylık

Teknolojik ve fiziksel altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak Konuralp Yerleşkesini modern bir görünüme kavuşturan Düzce Üniversitesi, öğrencilerin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla daha önce hizmete sunduğu ring seferlerini bu akademik yılda da devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nde öğrencilerin yemekhane ve merkez kütüphane alanlarına ulaşımlarını sağlamak için 7 Ekim 2019 tarihinden itibaren ring seferleri, hafta içi 11:3013:30 saatleri arasında; Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu, Rektörlük önü, Sosyal Tesisler Binası, Orman Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi, Teknoloji Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi ve yine Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu güzergahında yapılacak. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin yer aldığı eski Hastane Yerleşkesi ile Konuralp Yerleşkesi arasında da öğrenciler, ring seferleri hizmetinden yararlanabilecek.

Öğrenciler için ring seferleri eğitimöğretim yılı sonuna kadar devam edecek olup, ayrıca yemekhanelerde açık büfe etkinliği ve sınav dönemlerinde de çorba, çay ve kahve ikramları Düzce Üniversitesi öğrencileri için gerçekleştirilecek.

DÜZCE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

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