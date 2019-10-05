Valilikten gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

– Düzce Valiliği tarafından bu geceden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; 6 Ekim 2019 tarihinde gece saat 02.00'dan sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21 50 kg/m2), Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (5075 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

DÜZCE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.