Düzce İGM üyelerinden Düzcespor’a destek

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– Türkiye Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Düzcespor’a Düzce İl Genel Meclis üyeleri kombine alarak destek oldular.

3 lig ikinci gurupta mücadele eden Düzcespor’a İGM’den destek geldi. Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve İl Genel Meclis Üyeleri Düzcespor kombine bileti alarak takımın yanında olduklarını ifade gösterdiler. Günal “Kampanyaya destek veriyoruz. Tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz” dedi.

DÜZCE 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:38

YATSI 19:57

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