Yaralı boncuk ameliyat edildi

Cumayeri Belediyesi personelleri tarafından yaralı halde bulunan ve esnaflar tarafından boncuk ismi verilen kedi veteriner hekimler tarafından ameliyat edildi. Kedi kısa süre içerisinde sağlığına kavuşması bekleniyor.

Cumayeri Belediyesi personelleri tarafından yaralı halde bulunan ve esnaflar tarafından boncuk ismi verilen kedi, Veteriner Hekim Arif Kardeş ve Aykut Ekinci tarafından ameliyat edildi. Yapılan ameliyatın ardından kısa süre içerisinde sağlığına kavuşması beklenen Boncuk için esnaflardan Cumayeri Belediyesi'nin hayvan sever tavrı ve yaralı bulunan kedinin hemen ameliyat edilmesini sağlayanlara teşekkür edildi.

DÜZCE 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:38

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.