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Tır iki otomobile çarptı, şarampole uçtu: 1 ölü

İHA

– TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı kesiminde demir profil yüklü tır, 2 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole uçtu. Tırın sürücü kabininden fırlayan sürücü, demir profillerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Tır iki otomobile çarptı, şarampole uçtu: 1 ölü

– TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı kesiminde demir profil yüklü tır, 2 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole uçtu. Tırın sürücü kabininden fırlayan sürücü, demir profillerin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine gitmekte olan Orhan Avcı idaresindeki 55 EJ 049 plakalı demir profil yüklü tır, Bolu Dağı viyadüklerinde 2 otomobile çarptıktan sonra Sarıçökek mevkiinde yol kenarında bulunan yaklaşık 100 metrelik bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan tır devrilirken, şoför kabininden fırlayan sürücü Orhan Avcı, üzerine devrilen demir profillerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri uzun süre tırın altında başka bir kişinin kalıp kalmadığını araştırdı. Araştırmalar sonunda başka kalan olmadığı anlaşıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

DÜZCE

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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