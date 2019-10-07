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(Özel) Türkiye’nin kestane pazarı Düzce’de kuruluyor Kestane, fındıktan sonra Batı Karadeniz ...

İHA

– Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen vatandaşlar Düzce'de kurulan pazarda kestane ile buluşuyor. Türkiye'nin en iyi kestanesinin yetiştiği Düzce'de bu yıl fiyatlar 5 ile 15 lira arasında değişiyor.

(Özel) Türkiye’nin kestane pazarı Düzce’de kuruluyor Kestane, fındıktan sonra Batı Karadeniz Bölgesi’nin gözdesi

– Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen vatandaşlar Düzce’de kurulan pazarda kestane ile buluşuyor. Türkiye’nin en iyi kestanesinin yetiştiği Düzce’de bu yıl fiyatlar 5 ile 15 lira arasında değişiyor.
Düzce’nin dağlarından ve yaylarından toplanan kestaneler Aziziye Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde Türkiye’nin her yerinden gelen vatandaşlara satışa sunuluyor. Adeta kestane borsasının oluştuğu pazar yerinde kıyasıya pazarlıklar yapılıyor.
Rize’den Düzce’ye kestane almaya gelen İlyas Peçe, Düzce’nin geniş bir pazar olduğunu her yerden buraya mal almaya gelindiğini belirterek “Düzce’nin kestanesi iyi, lezzetli, kabuğu ince kuzu kestanesi onun için bu kadar yolu geliyoruz almak için. Rize’de toplanıp satılacak kestane yok az var” dedi.
Ordu’dan kestane almaya gelen Serkan Polat ise; “Doğu Karadeniz insanının bir ağız alışkanlığı var. Buranın kestanesi kuzu kestane, bizim insanımızın en çok sevdiği ve yediği kestane onun için burayı tercih ediyoruz. Düzce biraz da büyük bir pazar” diye konuştu.

Haftada iki gün kuruluyor
Düzceli kestane tedarikçisi Hüseyin Tuncel, “Düzce pazarı Türkiye'de en önemli pazarlardan bir tanesi. Kuzu kestane tedarik noktasında iyi pazarlar da bir yer. Trabzon'dan, Rize'den, Ordu'dan, Samsun'dan, Türkiye'nin her yerinden şu anda insan var burada hepsi mal almak için geliyorlar. Haftada 2 gün bu pazarı buraya kuruyoruz iki günde dolu dolu yoğun bir şekilde geçiyor. Burası kuzu kestanesi olarak Türkiye’nin en büyük pazarlarından bir tanesi. Kuzu kestanede başarılıyız. Düzce’miz için bu çok iyi bir şey. Fındıktan sonra ikinci hasadımız diyebiliriz. Kuzu kestane olduğu için lezzet ve aroması diğer kestanelerden daha farklı buranın, çiğ bile yenilebilir. Kestane ticareti yapanlarında Düzce ilgisini çekiyor” ifadelerinde bulundu.
Pazara inen ürünün günlük ortalama 200 tonu bulduğunu işaret eden Tuncel fiyat olarak ise şunları aktardı; “Fiyatlar bu yıl biraz düşük 5 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Havaların sıcak gitmesinden dolayı alıcılar çok fazla ilgi ve alaka gösteremiyor. Çünkü bunun raf ömrü 10 günü geçmiyor. 10 gün sonra kurtlanma yapıyor. Tamamen doğal olduğu için.”
Sabahın ilk ışıkları ile kurulan Pazar öğlen saatlerinde kadar haraketliliğini kuruyor. Düzce’de 2018 yılında fındıktan sonra en çok üretilen ürün kestane oldu. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Düzce’de 598 ton Kestane üretildiği görüldü.

DÜZCE

07 Ekim 2019 Pazartesi

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  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:36
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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