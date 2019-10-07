Sürücünün attığı makas kazaya neden oldu Makas atan sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından an ve an görüntülendi

– Düzce D100 Karayolunda makas atarak ilerleyen aracın neden olduğu ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza Düzce D100 Karayolu Kaynaşlı mevki'i Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Uğur S.’nin idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil, D100 karayolu Kaynaşlı kesimi Karaçalı mevki'inde makas atarak ilerlediği esnada aralarından geçmeye çalıştığı Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y’nin kullandığı 81 AT 666 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Hafif Ticari araçta bulunan sürücü Talat K., Hasan K., Fatma K. yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparken yaralılar ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kaza anı ise D100 Karayolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücü makas atarak ilerleyen Uğur S. idaresindeki otomobil, iki aracın arasından geçmeye çalıştığı ve araçlara çarparak hafif ticari aracın devrilmesine neden olduğu görülüyor.

DÜZCE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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