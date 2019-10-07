Akademik yılın ilk açık kapı uygulaması yapıldı Rektör Çakar tek tek dinledi not aldı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve Düzce Üniversitesi’nin tüm birimlerine yayılan Açık Kapı Uygulamasının 31.’si, iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

20192020 EğitimÖğretim Yılı’nın ilk Açık Kapı Günü’nde; öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler ile kurum dışı paydaşların fikirlerini, tespitlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kendisine iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açık Kapı Uygulaması ile iç ve dış paydaşlardan önemli geri bildirimler elde ettiklerine dikkat çeken Rektör Çakar, ortaya konan yenilikçi fikirlerin Düzce Üniversitesi’nin kurumsallaşmasına ve akademik başarılarına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Açık, şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Prof. Dr. Çakar, tüm paydaşlara kapılarının açık olduğunu ifade ederek, bu uygulamayla katılımcı yönetim modelini her yıl daha da geliştirdiklerini dile getirdi. Açık Kapı Günü ile kurum içi ve kurum dışı iletişimi en üst seviyeye çıkardıklarını söyleyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, katkı veren herkese teşekkürlerini iletti.

DÜZCE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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