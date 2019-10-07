DUOF sanal herbaryum olarak kullanıma açıldı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, bünyesinde yer alan DUOF Herbaryumu’nu sanal herbaryum olarak da kullanıma açarak sahip olduğu büyük veri tabanını kullanıcıların hizmetine sundu.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, ülkemizde yaklaşık 55 herbaryum olduğu halde bunların ancak bir kısmına internetten ulaşılabildiği belirtilerek “Ülkemizde VANF, AIBU, GAZI, ARTH, ISTE, IZEF, NGBB Herbaryumu gibi DUOF Herbaryumu olarak bu kervana katılmaktan dolayı çok mutluyuz. DUOF Herbaryumu koleksiyonundaki 9000'e yakın kayıttan, şu ana kadar 3000'e yakın örnek taranarak veri tabanına eklenmiştir. Diğer örnekler de zaman içerisinde taranarak veri tabanına eklenecektir. Böylece araştırmacılar, örneklere ait görüntülere uzaktan erişebilme ve inceleme şansına sahip olacaklardır. Ayrıca kullanıcılar, toplanan örneklerin harita üzerinde dağılımını da görebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

ANG Vakfı'na bağlı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi çalışanlarından R. Murat Aydınkal ve Salih S. Kanoğlu'nun bir projesi olan Botanik Bahçesi Yönetim Sistemi Otobur programının altyapısının kullanılarak, kayıtların hiçbir veri kısıtlaması olmadan ve üyelik gerektirmeden hizmete açıldığı dile getirildi.

ANG Vakfı, NGBB, R. Murat Aydınkal ve Salih S. Kanoğlu'na böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür edilen açıklamada, “Otobur programının satın alınabilmesi için gerekli maddi desteği sağlayan Üniversitemiz Rektörlüğü'ne ve emek veren öğretim üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz. Başta Düzce ili olmak üzere, Batı Karadeniz ve Türkiye Florası üzerine araştırma yapan araştırmacılara ve bu bölgelerde bulunun endemik ve nadir bitkiler ile bunların habitat alanlarının korunmasına büyük katkı sağlayacağına inanmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Orman Botaniği Anabilim Dalı tarafından hazırlanan DUOF Sanal Herbaryum sayfasına http://www.duof.duzce.edu.tr/6167sayfaduofsanalherbaryumu bağlantı linkinden ulaşılabiliyor.

DÜZCE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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