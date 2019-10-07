Akçakoca'da parkları elden geçiriliyor

Akçakoca Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Birimi ekipleri ilçe genelindeki parklarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Akçakoca Belediyesi Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından iletilen ve gezici ekipler tarafından parklarda tespit edilen eksiklikler giderilirken, zarar gören ve kötü durumdaki oyun grupları da yenilenerek tadilatları yapılıyor. Çocukların daha güzel şartlarda eğlenmesi, büyüklerin de güzel vakit geçirmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda aydınlatmalar yenilenerek, oyun grupları elden geçiriliyor. Eskiyen bank ve kamelyaların değiştirildiği çalışmalarda parklarda uzayan otlar da biçilerek temizleniyor. Yetkililer, bütün çabalarının vatandaşların park ve yeşil alanları sorunsuz şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu söylediler.

DÜZCE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:36

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.