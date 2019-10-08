Kaymakam Öztürk, öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıttı

– Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk ile birlikte ana okulundaki çocuklara diş fırçası ve diş macunu dağıttı.

Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda ağız diş sağlığı taramaları florürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimi kapsamında, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, olası ağız diş sağlığı hastalıkları ve buna bağlı oluşabilecek diğer hastalıklardan korumak için Akçakoca’da etkinlik yapıldı. Kaymakam Yasin Öztür ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk’da programa katıldı.

Kaymakam Yasin Öztürk, diş sağlığının önemli olduğunu belirterek ”İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen okul sağlığı çalışmaları, çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, olası ağız diş sağlığı hastalıkları ve buna bağlı oluşabilecek diğer hastalıklardan korumak için halk sağlığı açısından önemli bir adımdır” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk, ”Çocuklarda, özellikle günümüzde çok yaygın görülen ve genel sağlığı önemli ölçüde etkileyen diş çürükleri küçük yaşlarda alınan önlemlerle engellenebilmektedir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları florürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimleri yapılmakta. Florür içeren ürünler, diş çürüklerinden korunmada güvenle kullanılır. Florür, dişi bir kalkan gibi sararak asitlere karşı korur ve yeni çürüklerin oluşmasını önler. Florürlü vernik uygulanması kolay ve güvenli olduğundan, dünyanın birçok ülkesinde çocuklar için hazırlanan koruyucu programlarda tercih edilir” şeklinde konuştu. Velisi tarafından onay verilen öğrencilere florürlü vernik uygulaması yapılıp, diş fırçası ve macun dağıttılar.

DÜZCE 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:35

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.