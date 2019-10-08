İlk oturumda 14 ana madde görüşüldü

Düzce Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında Ekim ayı ilk oturumunu yaptı. Toplantıda 14 ana maddeden oluşan gündem görüşüldü.

Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu için Merkez Hizmet Binası Meclis Salonunda bir araya geldi. 14 ana maddeden oluşan gündeminde ilk olarak 20202024 Stratejik Planı değerlendirildi. Toplantıda 12 adet İmar Planı değişikliği, meclis kararlarına itirazlar, ticaret talepleri, tahsis ve trampa konuları da görüşüldü. Beçi otobüs hatlarında yapılacak ücret düzenlemesi konusu ise toplantıya katılan meclis üyelerinin fikir alış verişinin ardından ilgili komisyona sevk edildi. Öte yandan Şehir içi hat ve Kalıcı Konutlar bölgesi hatlarının işletilmesine ilişkin ihale süresi meclis üyelerinin oyuna sunulurken kurum içinde yapılan düzenlemeler ve norm kadro uygulamaları hakkında da bilgi verildi.

Ayrıca toplantıda Düzce Belediyesi kredilerinin yapılandırılması konusunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye yetki verilmesi konusunda oylama yapıldı.

DÜZCE 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:35

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.