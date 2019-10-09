Kavanoza saklayıp toprağa gömülü 250 gram skunt ele geçirildi

– Düzce’de jandarma ekipleri yaptıkları baskında kavanoz ile toprağa gömülü halde 250 gram skunk ele geçirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada “Düzce merkez Akpınar mahallesinde Jandarmaya bağlı KOM şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde K. T.’nin evinin bahçesinde skunk maddesi bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada evinin bahçesinde konserve kavanozu ile toprağa gömülü halde 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yapılan araştırma neticesinde uyuşturucu maddenin K. T. ve oğlu Ö. T’ye ait olduğu, şüpheli şahısların ayrıca başka bir suçtan tutuklandıkları K. T.’nin cezaevinde rahatsızlanarak vefat ettiği, oğlu Ö. T’nin halen tutuklu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda devam etmektedir” denildi.

DÜZCE 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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