Düzce Üniversitesi Düzce İŞ-KUR ile iş birliği protokolü imzaladı

Düzce Üniversitesi, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüyle, İŞKUR tarafından verilen hizmetlerin Rektörlük nezdinde sunulmasıyla ilgili iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar ve yetkililer katıldı.

İş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar imzalarken, Düzce İŞKUR adına ise İl Müdürü Ferhat Acar imzaladı.

Protokol kapsamında eİŞKUR portalı üzerinden; iş arayanların kaydını almak ve güncellemek, iş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak, iş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek, işsizlik sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak gibi hizmetlerin yanında işgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek, özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak gibi işlemler Düzce Üniversitesi Kariyer Yönetimi ve Kişisel Gelişim Koordinatörlüğü bünyesindeki Düzce İŞKUR Kariyer Merkezi’nce gerçekleştirilecek.

DÜZCE 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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