Voleybolcular öğrencilerle buluştu

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol takımı panele katıldı.

Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü voleybol takımı Düzce Spor Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü voleybol takımı sporcularından Alper Aydın, Alp Eren Aydın, Murat Çakmak ve antrenör Hamit Sakal Düzce Spor Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Okula ilk girişten itibaren başarılı sporculara büyük ilgi gösteren öğrenciler sordukları sorularla da buluşmayı bir hayli renklendirdiler. Öğrencilere, yaptıkları çalışmalar ve sportif kariyerleri hakkında bilgiler veren takımın oyuncuları, sporla ilgilenen öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu. Sporcular okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

DÜZCE 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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