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DTSO’da dünyada ve Türkiye’deki tarım konuşuldu

İHA

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) düzenlenen panelde dünyadaki ve Türkiye'deki tarım konuşuldu.

DTSO’da dünyada ve Türkiye’deki tarım konuşuldu

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) düzenlenen panelde dünyadaki ve Türkiye’deki tarım konuşuldu.
DTSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın konuşmacı olarak katılım sağladığı Türkiye ve Dünya’da Tarım Semineri programını gerçekleştirdi. DTSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk ve davetliler katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, kurul olarak Düzce ve bölgenin kalkınmasına, kalkınma noktasında gençlerin ekonomiye daha çok katkı sağlamasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini, bu çalışmalar esnasında da DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in kendilerine her konuda destek verdiğini söyledi. Erdem, tarımsal kalkınmanın ülkenin kurtuluş reçetesi olduğunu belirterek gerçekleştirilen seminerin de bu minvalde olduğunu ifade etti.
Erdem’in ardından kürsüye çıkan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce’nin çok verimli tarım arazilerine sahip olduğunu fakat arazilerin bilinçsizce işlenmesi dolayısıyla yeterli verimin alınamadığını söyledi. Şahin, Tarım OSB kurulması ve Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla projeler geliştirdiklerini ve bu noktada da hayli mesafe kat ettiklerini de sözlerine ekledi.
24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay, Türkiye’de uygulanan tarım politikalarının yetersiz olduğunu belirterek, “Yabancı ülkelerde ve özellikle Avrupa’da küçük tarım işletmelerinin az, kooperatifçilik çalışmaları ve toplu tarım işletmelerinin çok olduğunu görüyoruz. Ülkemizde maalesef kooperatifler sadece tabelada kalıyor. Kamusal destek ve teşvikler de tarım alanında maalesef yetersiz. Konya kadar yüz ölçümü olan Hollanda dünya tarım ve hayvancılık pazarında en üst sıraları zorlarken biz ülke olarak gün geçtikçe dışa bağımlı hale geliyoruz” ifadelerini kullandı.
Programının sonunda DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tunay Şahin ve TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, Faik Tunay’a plaket takdim etti.

DÜZCE

09 Ekim 2019 Çarşamba

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