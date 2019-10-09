Düzceli hafızlar başarıdan başarıya koşuyor

– Düzce’de hafızlık eğitimi alan öğrenciler başarıdan başarıya koşuyor. Kız ve Erkek Hafızlık Bölge Yarışmalarında Düzceli Hafızlar birinci gelerek gurur kaynağı oldular.
Düzce’de hafızlık eğitimi alan öğrencilerin başarıları il sınırlarını aştı. Erkek Öğrenciler Arası Hafızlık Bölge Yarışması’nda Hafız Hasan Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Yasir Akbulut ve Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Bölge Yarışması’nda 15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursu öğrencisi Amine Büyük bölge birincisi olma başarısı göstererek, Türkiye Hafızlık finallerine katılmaya hak kazandılar.
DÜZCE
09 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:28
- GÜNEŞ 06:52
- ÖĞLE 12:48
- İKİNDİ 15:58
- AKŞAM 18:33
- YATSI 19:52