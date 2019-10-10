Ortaokulu öğrencileri üniversitede koku yapımını denedi

– Düzce Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, eTwinning Şehirler ve Kokular Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarını ziyaret ederek koku yapımını deneyimledi. Konuk öğrenciler kendi topladıkları bitkilerden yağ çıkararak bu yağlardan kokular elde etti.

Küçük yaşta çocukların araştırma duygusunu geliştirerek bitkiler üzerinden farkındalık sağlanmasının amaçlandığı proje ile alışılagelmiş yetiştirilen bitkilerden çok endemik bitkilerin öğretilmesi, katma değerli ürünlerin çocuklara aşılanması, çocukların yöresel bitkileri öğrenmesi ve bir araya gelecekleri etkinliklerde öğrendikleri bilgileri birbirlerine aktarmaları hedefleniyor.

Etkinlikte, kokuların nasıl elde edildiğini, nerelerde kullanıldığını anlatan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, uçucu ve sabit yağlardan kısa bilgiler vererek çocukların ilgisini çekmeyi başardı. Çocukların bu projede kendi uğraşları sonucunda kokuları ortaya çıkarmayı öğrendiklerini ve bu sayede bilgisayar, telefon gibi bilinçsiz teknolojiden uzak olduklarını ifade eden Sevil Gülsoy, çocukların genel anlamda nasıl kokular elde edeceklerini öğrenerek farkındalık kazandıklarını söyledi. Proje kapsamında öğrencilerin gribal enfeksiyonlara karşı nasıl kokular yaparak hastalıktan kurtulacaklarını ve oda kokusu yapmayı öğrendiklerini belirten Gülsoy, bu bilgileri ebeveynlerine de iletmelerini istedi.

Etkinlikte görüşlerini aktaran Hürriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Karaoğlu görev yaptığı okulun; projelerle Türkiye’de adını duyurduğunu, eTwinning projeleriyle de Avrupa okulları içerinde önde gelen okullardan olduğunu ifade etti. Hürriyet Ortaokulu’nun 2023 vizyonu çerçevesinde Bakanlıklardan destekler aldığını söyleyen Mustafa Karaoğlu, bu bağlamda Şehirler ve Kokular Projesi’yle çocukların yaparak, yaşayarak kendilerini geliştireceklerini sözlerine ekledi. Bu vizyonun başka okullara da örnek olmasını temenni eden Mustafa Karaoğlu, Düzce Üniversitesi’ne destekleri için teşekkürlerini iletti.

eTwinning İl Koordinatörü Elif Fergane ise bu proje ile her ildeki öğrencilerin bölgelerine özgü kokuları araştırırken bölgenin kültürünü de hissettiklerini belirtti. Burada öğrencilerin kendi elleriyle topladıkları bitkilerden elde edilen kokuların 25 Ekim 2019 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde sergileneceği bilgisini paylaşan Elif Fergane, “Öğrencilerin ilgisini çeken bu etkinlikte ilk önce araştırdıklarını, bitkileri topladıklarını, bunlardan yağ çıkardıklarını ve son olarak kokuya dönüştüklerini gördük. Okul ve üniversite iş birliğiyle bu etkinliği gerçekleştirmekten çok memnunuz.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte öğrenciler, bitkilerin köklerinden, yapraklarından ve içindeki yağ bezelerinden koku elde ettiler. Yağı suyla beraber buharlaştırarak koku elde etmeyi başaran öğrenciler, insanın duyularının bu kokuları yıllar sonra aldığında dahi hatırlayacağını öğrendiler. Gribal enfeksiyon hastalıklarında uygulanacak kokular üzerinde de çalışılan etkinlikte, oda kokusu çalışması da gerçekleştirildi.

DÜZCE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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