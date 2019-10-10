Düzce’de yoğun sis etkili oluyor

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– Düzce’de sis kentteki yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Düzce’de sabah saatlerinde sis tekili oluyor. Sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde güneş kendisini gösterirken Düzce kent merkezinin üzerine sis bulut gibi çöktü.

DÜZCE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:32

YATSI 19:50

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