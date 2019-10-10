Düzce Belediye şantiyesi çevre illere örnek

Düzce Belediyesi şantiyesinde yapılan üretim ve çeşitlilik öz kaynakların ne kadar verimli kullanıldığını gözler önüne seriyor. Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında 13 farklı alanda üretim ve montaj yapılıyor.

Düzce Belediyesi öz kaynakların verimli kullanılması konusunda çevre illere örnek teşkil ediyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve geldiği ilk günden itibaren uyguladığı Mali Disiplin Tedbirlerinin yanı sıra öz kaynakların faydalı değerlendirilmesi konusunda Destek Hizmetler Müdürlüğü dikkat çekiyor. Belediye birim müdürlüklerinin çalışmalarında, şantiyede yapılan imalat ve montaj çalışmaları ile önemli bir görev üstlenen Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde elektronikten mobilyaya, boyamadan kaplama çalışmalarına kadar sayısız işe imza atıyor.

Şantiyede bulunan atölyelerde grafik, trafik tabelaları, mobilya, marangoz hizmeti, yol çizgi uygulaması, numarataj ve metal işleme çalışmaları yapılıyor.

Üretilen malzemeler ile ışıklı ışıksız tanıtım ve yönlendirme tabelaları, baskı, araç kaplama, afiş çalışmaları, trafik ve sokak tabelaları, yapı numarataj uygulamaları, yol çizgi boya ve uygulamaları, çalışma alanlarında trafik akış güvenliği sağlama, ferforje, paslanmaz, metal korkuluk ve yaya köprüleri imalatı, döküm ve plastik duba montajları, araç ve yapı boyama işlemleri, özel ebatlar ve modellerde kapalı alan mobilya üretimleri, kent mobilya üretimi (kameriye, dekoratif çöp kutusu, bank, çiçeklik, korkuluk vb.) belediye personeli ile vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Aynı zamanda Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde mahalle muhtarlarından gelen talepler de değerlendirilerek mahallelerde ihtiyaç duyulan araç gereçlerin temini konusunda çözüm odaklı çalışmalar yapılarak vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.

DÜZCE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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