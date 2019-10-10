Hekimlik mesleğine beyaz önlüğü giyerek adım attılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giymenin heyecanını yaşadı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 20192020 Akademik Yılı Önlük Giydirme Töreni’nde öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek hekimlik mesleğine adım atmanın heyecanını yaşadı.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, 20192020 Tıp Fakültesi Akademik Açılışı ve 24. Dönem Önlük Giydirme Töreni’nde öğrenciler ve aileleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Saygın, onurlu ve kutsal bir meslek olan hekimliğin, fedakarlık, hoşgörü ve kararlılık gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, bilgisizliğin insan yaşamına mal olabileceği bu meslekte hekim adayı öğrencilerin çok çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin ailelerine, büyük emek ve destekleri için teşekkür eden Prof. Dr. Ataoğlu, öğrencilerin iyi hekim ve iyi bir insan olabilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi. Hekimliğin insani, ahlaki ve vicdani özellikleri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, öğrencilerin bugünden başlayan meslek hayatlarında beyaz önlüklerine leke sürdürmeyeceklerine inandıklarını belirterek başarılar diledi.



“Nitelikli eğitim alma ayrıcalığına sahip olacaklar”

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin Düzce Üniversitesi’ni tercih ederek Tıp Fakültesi’nde nitelikli eğitim alma ayrıcalığına sahip olacaklarını dile getirdi.

Kısa süre içerisinde 5 bin metrekarelik dersliklerin yer aldığı bağımsız eğitim alanının öğrencilerin hizmetine sunulacağını söyleyen Rektör Çakar, öğrencilerin altı yıllık eğitim sürecinde, topluma katkı sağlayacak aktivitelerin de içinde olmalarının önemli olduğuna işaret etti. Bir kampüs üniversitesi olan Düzce Üniversitesi’nin, yöneticilerine ve öğretim üyelerine doğrudan ulaşılabilir bir üniversite olduğuna değinen Prof. Dr. Çakar, öğrencilere eğitimleri boyunca her türlü desteği vereceklerini dillendirdi.

Hekimliğin çok önemli bir meslek olduğunu ifade eden Rektör Çakar, iyi hekimin; akademik bilgi ve tecrübenin yanında yüksek iletişim becerileri olan, hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen hekim olduğunu söyledi. Mezuniyetlerinde; her koşulda kimseye ayrımcılık yapmadan insanlığa değer katacaklarına dair öğrencilerin yemin edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, onların yetişmesinde büyük fedakarlıkları olan aileleri tebrik ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan hekim adayı öğrencilere önlükleri törenle giydirildi. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giyen geleceğin hekimleri öğrenciler, aileleriyle birlikte büyük mutluluk ve gurur yaşadı.

DÜZCE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:32

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.