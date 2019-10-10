Nursen Yanmaz Umut ışığı olmaya devam ediyor Yanmaz bu kez ihtiyaç sahibi öğrenciler için adım attı

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, okullarda ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile ilgili ortaöğretim okullarının okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi Nursen Yanmaz, okullarda ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin tespiti ve ihtiyaçların karşılanması noktasında neler yapıla bilinir? ne gibi etkinlikler düzenlenip destek sağla bilinir konularında okul aile birliği başkanlarıyla istişarelerde bulundu.

Nursen Yanmaz, bundan sonraki süreçte de karşılıklı bilgi alışverişinin devam edeceğini, okullara ve öğrencilere sağlanabilecek yardım konusunda dayanışma içerisinde hareket edilerek sosyal çalışmalara birlikte imza atacaklarını vurguladı.

DÜZCE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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