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Cumayeri’nde kaldırımlar yıkanıyor

İHA

– Cumayeri Belediyesi tarafından cadde ve kaldırım yıkama çalışmaları başlatıldı.

Cumayeri’nde kaldırımlar yıkanıyor

– Cumayeri Belediyesi tarafından cadde ve kaldırım yıkama çalışmaları başlatıldı.
Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gece cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanırken gündüzde kaldırımlar tek tek yıkandı. Vatandaşlar kaldırımların yıkanmasının çok iyi olduğunu söylerken belediye yetkilileri kaldırımların belli aralıklarla yıkanacağını bildirdi.

DÜZCE

10 Ekim 2019 Perşembe

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  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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