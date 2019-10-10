Çocuklar doyasıya eğlenecek

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Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü “Çocuk Şenliği” 12 Ekim Cumartesi günü Kapalı Pazaryeri Çocuk Kulübü atölyelerinde düzenlenecek.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde hazırlanan organizasyonda kurslarda eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergileyecek. Yaklaşık bir aydır çeşitli branşlarda eğitim alan 714 yaş aralığındaki kursiyerler ve şenliğe gelen çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinler düzenlenecek. Şenlik kapsamında aileler ve çocuklar için hazırlanan programda görsel sanatlar atölyesinde ahşap kuş kafesi boyama, tasarım atölyesinde origami yapımı, mutfak atölyesinde kurabiye yapımı, fen atölyesinde slime yapımı, denge oyunları, çuval yarışı, parkur yarışı, ayakta top çevrime yarışı, karaoke etkinlikleri ile şeker ve patlamış mısır ikramı olacak.

DÜZCE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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