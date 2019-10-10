Ali Dilber “Yüce Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin”

Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatını sürdüren Mehmetçiğe bir destek mesajı da Düzce Yeşilay Derneği Başkanı Av. Arb. Ali Dilber'den geldi. Dilber, "Yüce Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatına Düzce'den de destek. Düzce Yeşilay Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe dua etti.

Ali Dilber mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda, kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum. Yüce Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, yar ve yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.

DÜZCE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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