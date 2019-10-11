Kaynaşlı’da 300 kişiye iş imkanı

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Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yatırımcılara görüşerek ilçede yaşanan işsizlik sorununun önüne geçmeye çalışıyor. Bu kapsamda ilk olarak ilçeye tekstil alanında yatırım yapacak fabrika 300 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Kaynaşlı’da yaşanan işsizlik sorununun önüne geçmek isteyen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yatırımcılarla görüşerek ilçeye yatırım getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Başkan Şahin’in yatırım çağrısına bir tekstil fabrikası karşılık verdi. Kumluca Mahallesinde yapılacak fabrikada 300 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yaptığı açıklamada, “İlçemiz Kumluca Mahallesinde açılacak olan tekstil fabrikasında vasıflı vasıfsız 300 kişi işçi alımı yapılacaktır. Çalışmak isteyenler Belediyemiz ve ilgili işyerine müracaat edebilirler” dedi.

DÜZCE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:31

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