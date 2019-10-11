Düzce’de zabıta ve itfaiye araçlarına bayrak astı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün “Haydi Düzce Bayrak As” çağrısı sonrası belediye hizmet araçlarına Türk Bayrağı asıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün “Haydi Düzce Bayrak As” çağrısı geniş kitlelerden karşılık bulurken Düzce Belediyesi kurumsal hizmet araçlarına da Türk Bayrağı asıldı. Sınır ötesinde hain terör yapılanmalarına operasyon yapan Türk askerine moral ve motivasyon amacıyla başlatılan destek kampanyası kapsamında ilk olarak İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı hizmet araçları bayraklarla donatıldı. Türk bayraklı araçların önünde hatıra fotoğrafı çektiren Düzce Belediyesi personelleri “Kahraman Mehmetçiğimiz ülkemizin sınır güvenliği için hain terör örgütleri ile mücadele ederken biz de buradan dualarımızla, vatanımıza ve bayrağımıza olan sevgimizle destek olmak istedik. Sayın Belediye başkanımızın yaptığı çağrıya destek vererek araçlarımızı bayraklarla donattık. Bizler de tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Yüce Allah, Mehmetçiğimizi korusun, hiçbirinin ayağına taş değdirmeden ailesine, sevdiklerine kavuştursun inşallah” şeklinde konuştu.

DÜZCE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:30

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.