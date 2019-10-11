Çocuklar doyasıya eğledi

Renkli görüntülere sahne olan Dünya Kız Çocukları Günü etkinliğinde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Palyaço ve yüz boyama etkinliği ile eğlenen çocuklar gökyüzüne rengarenk balonlar uçurdu.

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kız çocukları gününde, çocuklar gönüllerince eğlendi. Anıtpark meydanında başlayan programa Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım, Düzce İşKur Müdürü Ferhat Acar katıldı. Düzce Belediyesi Bando takımı eşliğinde başlayan programda kız çocuklarının yüzü boyandı palyaçolarla eğlendiler. Çocuklara ayrıca pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi. Düzenlenen programda çocuklar doyasıya eğlendiler.

Düzce Çocuk Hakları Komite Başkanı Serra Küçük günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Küçük ‘‘Bugün 11 Ekim Dünya Kız çocukları günü. Biliyorsunuz ki ülkemizde, şehrimizde dünyada çocuklar dışlanıyor. Biz bugün burada onları bir araya toplamak için bulunuyoruz’’ dedi.

Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ali Berat Albayrak kız çocuklarıyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi ‘‘Burada ki çocuklar bizim geleceğimiz. Bugün onlar için burada bulunuyoruz. Birazda olsa onları eğlendirmeye, mutlu etmeye çalıştık. Onlar mutlu oldukça biz de her zaman mutlu oluyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, iyi ki varlar.’’

Program yapılan etkinliklerle son buldu.

DÜZCE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:31

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