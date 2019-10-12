(Özel) Resimleri dünyada fenomen oldu Resimleri dünyada ses getirince müzik kliplerine yansıdı

– Düzceli karikatür sanatçısı Hasan Canbaz, yaptığı çizimlerden oluşan klibi ile göz dolduruyor. Müzik dünyasında da farklılık oluşturan klip ilgi odağı olurken, projesi Alman sanatçıya da ilham kaynağı oldu.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 2000 yılında resim sanatı ile uğraşmaya başlayan Hasan Canbaz, ilk sergisini ise 2003 yılında açtı. Resmin ardından karilkatüre merak saran, karikatür ve anlamlı portre ile sanat yaşamına devam eden Canbaz daha sonra çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyarak animasyonlar hazırlamaya başladı.

Düzce’nin ilk karikatüristi olan Canbaz, çizdiği resimleri teknolijiyi kullanmadan elleriyle çizmesi de eserlerine farklı bir boyut getiriyor. Resimleri arka arkaya birleştirerek klip hazırlayan ve bu kliplerle müzik dünyasına farklı bir video klip modeli getiren Hasan Canbaz, Cem Tekin'in Yoksun klibi’ni de bu yöntemle hazırlayarak büyük beğeni kazandı.

Hasan Canbaz,”Bir portre çiziyoruz, portreye mana katıp verilmek istenen duyguları anlatıyoruz, Surreal yani gerçek üstü resimleri art arda kullanarak kendi el emeği ile animasyon hazırlıyorum” dedi. Daha önce müzik yarışmalarında da animasyonları kullanılan Hasan Canbaz, şuan yurt dışında fenomen olmaya başladı. Alman şarkıcı Ronja tarafından fark edilen Canbaz, Ronja Maltzahn için animasyon klip hazırlıyor.

DÜZCE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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