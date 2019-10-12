Arkeolojide taşları konuşturuyoruz çalıştayı tarihe ışık tuttu

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Arkeolojide Taşları Konuşturuyoruz” temalı çalıştay, gerçekleştirilen birçok bilimsel içerikli oturumların ardından sona erdi.

Taş aletlerin üretim ve kullanımlarını yaratıcılık perspektifiyle arkeolojik, antropolojik ve etnolojik yorumlar çerçevesinde ele alan çalıştay, ülkemizin farklı üniversitelerinden akademisyenler, alanında uzman konuklar, araştırmacılar ve öğrencileri bir araya getirdi. Üç gün süresince sekiz oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda; “Oluşum ve Yorum Arasında: Öğütme Taşları”, “Av ve Yontmataş: SosyoKültürel Açıdan Bakış”, “Acıpayam Yontmataş Bulgularında Sapiens Öncesi Üretim Anlayışı”, “Tunceli Yüzey Araştırması Sergisi”, “Taşın Sanata Dönüştüğü Yapı: Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosu” ve “Arkeoloji Eğitiminde Kalitenin Arttırılması: Problem ve Öneriler” başlıkları altında birçok sunum katılımcılarla paylaşıldı.

Taş aletlerle ilgili birçok konuyu sorgulamaya ve tartışmaya açan çalıştay, taş aletlere olduğu kadar onları üreten ve kullananlara farklı açılardan bakılabilmesine, söz konusu çalışma ve araştırmaların bulunduğu noktadan daha ileri seviyeye çıkarılabilmesine ve ülkemiz Arkekoloji alanının daha da geliştirilebilmesine katkı sağladı. Genç araştırmacılara ve Arkeoloji alanına ilgi duyanlara da ilham veren çalıştay, ortaya koyduğu araştırma ve çalışmalarla konu hakkında bilinmeyenleri gün yüzüne çıkararak tarihe ışık tuttu.

“Arkeolojide Taşları Konuşturuyoruz, Taş Aletler: Yorum ve Yaratıcılık” temalı çalıştay, genel değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.

DÜZCE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:28

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.