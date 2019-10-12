Uymayanlara ağır cezai yaptırım var

Düzce Belediyesi marketlerin meyvesebze reyonlarında ve manavlarda denetim yaptı. Künye ve etiketlerin kontrol edildiği uymayanlara sözlü uyarılarda bulunularak tekrarlanması halinde cezai işlem yapılacağı belirtildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manavlar ve marketlerin sebzemeyve reyonlarında fiyat etiketi, künye ve vergi kontrolü denetimi yaptı. Çok sayıda işyerini halden gelen yetkililerle birlikte denetleyen Zabıta ekipleri, mahsullerde kare kod uygulamasını destekleyecek künyeleri inceledi. Mevzuata uygun ürün satışı yapmayan işletmelerin sahiplerine sözlü uyarıda bulunan Zabıta müdürlüğü konu hakkında yaptığı açıklamada “Düzce merkezde faaliyet gösteren sebze ve meyve satışı yapan iş yerlerinde zabıta personelimiz ve hal ekipleri tarafından künye, fiyat etiketi ve vergi kontrolü yapılmıştır. Mevzuata uygun satış yapmayan işletmelere ilk olarak uyarıda bulunulmuştur. İkinci ihlalde ise 9 bin 574 TL ceza kesilecektir” ifadeleri kullanıldı.

DÜZCE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:28

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.