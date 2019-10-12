Kişi başına düzen çöp miktarı günlük 1.17 kg

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– Düzce’de kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 1,17 kg olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre Düzce ilinde 10 belediyenin 10'unda da atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti veren belediyelerin 109 bin 190 ton atık topladığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce’de 2018 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarının 1,17 kg olduğu bildirildi.

DÜZCE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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