Orman işletmesi her ay iki ihale yapacak

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü açık artırmalı orman emvali ihalesinde 47 milyon TL’lik gelir elde etti.

Özellikle Kayın üretiminin mevsimsel olarak tekrar hızlanmasıyla beraber, orman emvali piyasasının da hareketli ve talebin yoğun olduğu bu dönemde, Kayın, Göknar, Sarıçam ve Meşe emvallerinden oluşan bu ihaleyle 47 milyon TL toplam satış gelirine ulaşıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, üretim ve satışta 2019 yılı program ve hedeflerine ulaşabilme amacıyla beraber, her ay iki ihale yapılarak özellikle global olarak ihaleye çıkılıp piyasaya taze orman emvallerinin arzının sağlanmasına özen gösterildiği bildirildi.

DÜZCE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:28

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.